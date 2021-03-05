В Крыму пройдет Летний Кубок Высшей лиги КВН

Крым станет местом проведения Летнего Кубока Высшей лиги КВН.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

«В этом году Крым ждет грандиозное культурное событие – у нас впервые будет проведен Летний Кубок Высшей лиги КВН. Об этом достигнута предварительная договоренность с президентом Международного союза КВН и бессменным ведущим игры Александром Масляковым. Несомненно, мероприятие такого высокого уровня положительно скажется на имидже нашей республики, будет способствовать увеличению туристского потока, привлечению внимания к нашему замечательному полуострову», — сказала Елена Романовская.

По словам вице-премьера, решение о переносе места проведения Летнего Кубка в Крым стало не случайным – Республика Крым превосходно подходит для проведения мероприятия столь высокого уровня.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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