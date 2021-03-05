Странности
В Крыму под окнами жилого дома три года отпевают покойников
фото © Евпатория|Подслушано|ВКонтакте
В Евпатории, что на западе Крыма, разгорается скандал между жильцами многоквартирного дома и служителями церкви, которые почти каждый день отпевают умерших во дворе храма.
Такое зрелище не устраивает жителей, сообщает КП-Крым.
На улице 9 Мая прямо под окнами домов №77 и №79 уже третий год стоит временное строение православной церкви Андрея Первозванного. По словам жильцов, их утро, как правило, начинается с лицезрения скорбного ритуала отпевания покойников.
«И вот три года каждый божий день одна и та же картина: отпевания, открытые гробы, люди, которые приходят, плачут и скорбят. А мы на все это дело смотрим. Так и получается, что утром просыпаешься, смотришь в окно — а там такая депрессивная картина», — цитирует издание слова одной из недовольных соседок.
Когда палатку с крестом только начали устанавливать на перекрестке улиц 9 Мая и 60 лет ВЛКСМ, у жильцов многоквартирного дома разрешения на новое соседство никто не спросил.
«Слушания были, но нас на них даже не позвали. Когда уже в двухсот метрах от наших окон началась стройка, мы с соседями вышли спросить, что происходит. Оказалось — временный храм для отпевания», — вспоминает жительница Евпатории.
Многократные обращения в администрацию Евпатории и Крымскую епархию никаких результатов не принесли. Обратные письма приходят, но ответ в них всегда один — учреждение культа размещено законно.
Так что в итоге некоторые из жильцов решили съехать из своих квартир.
В тексте использованы материалы: Форпост
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