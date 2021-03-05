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Власть

В ГИБДД Крыма предупредили о массовых проверках водителей

20:01 пятница, 5 марта 2021
В ГИБДД Крыма предупредили о массовых проверках водителей

фото © Новости Крыма

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма будут выявлять нетрезвых водителей в праздничные выходные.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД по РК, профилактический рейд «Нетрезвый водитель» будет проведен в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

«С 5 по 9 марта будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения», - сообщили в ведомстве и уточнили, что время и район проведения мероприятий будут определяться в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения – серьезное правонарушение, которое влечет лишение права управления авто на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей, напомнили в ГИБДД. При повторном нарушении водитель привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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