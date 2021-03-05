Санкции
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В Германии вынесли приговор за нарушение санкций ЕС из-за Крыма
Земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого, как утверждает следствие, нелегально экспортировала в Россию технику, пригодную для производства ракет.
Это является нарушением санкций ЕС против России, введенных из-за Крыма.
Как сообщает DW, судьи сочли доказанным, что глава фирмы нарушил санкции ЕС в семи случаях с 2015 по 2018 годы. Его 40-летний пособник дважды содействовал ему в налаживании контактов и получил за данные услуги вознаграждение, сообщил представитель суда.
Издание пишет, что компания продавала российской оборонной компании металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения, что является нарушением санкций ЕС, с помощью которых европейские страны стремятся предотвратить экспорт военных технологий в Россию.
Сообщается, что бизнес велся через российского предпринимателя, закупавшего за границей оборонную продукцию для своей страны. Промежуточным закупщиком при этом выступала гражданская компания, но в итоге станки поставлялись оборонному предприятию. При этом суд счел недоказанным, что обвиняемые сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами.
Фирма должна выплатить государству всю валовую прибыль в размере 7,9 миллиона евро, полученную от этих сделок, постановил суд. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение в сумме 184 тысячи евро, и выплатить дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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