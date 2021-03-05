В честь женского дня в Симферополе отменят графики подачи воды

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В период праздничных выходных дней с 6 по 9 марта в Симферополе и пригороде будут сняты ограничения подачи воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

«В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 6.00 6 марта до 9.00 9 марта», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отмена графиков подачи касается жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены в сентябре прошлого года из-за засухи и истощения запасов водохранилищ.

В конце февраля этого года Ялта и Алушта вынуждены были вернуться к режиму подачи воды населению по графикам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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