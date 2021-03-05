Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +8
море +9

Водный кризис

В честь женского дня в Симферополе отменят графики подачи воды

17:09 пятница, 5 марта 2021
В честь женского дня в Симферополе отменят графики подачи воды

фото © ru.depositphotos.com

В период праздничных выходных дней с 6 по 9 марта в Симферополе и пригороде будут сняты ограничения подачи воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

«В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 6.00 6 марта до 9.00 9 марта», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отмена графиков подачи касается жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены в сентябре прошлого года из-за засухи и истощения запасов водохранилищ.

В конце февраля этого года Ялта и Алушта вынуждены были вернуться к режиму подачи воды населению по графикам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе в 2021 году отремонтируют четыре охраняемых законом дома. В текущем году в Севастополе в рамках программы капремонта намерены отремонтировать 170 зданий. В их числе – четыре объекта культурного наследия регионального значения.

В Крыму под окнами жилого дома три года отпевают покойников. В Евпатории, что на западе Крыма, разгорается скандал между жильцами многоквартирного дома и служителями церкви, которые почти каждый день отпевают умерших во дворе храма.

Для уборки Ялты в курортный сезон приобретут дополнительную технику. В период курортного сезона в Ялте будут чаще убирать улицы и особенно курортную зону.

Севастопольский двор стал ареной битвы сорок и крыс. Жители домов 13,15 и 17 по улице Тараса Шевченко в Севастополе стали свидетелями жестокой схватки между сороками и крысами.

Власть
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.

Общество
Что погода приготовила женщинам на праздник: прогноз

Что погода приготовила женщинам на праздник: прогноз

Международный женский день в Крыму в этом году будет не очень теплым: температура воздуха не поднимется выше восьми градусов тепла.

Спорт
После зимней паузы в Крым возвращается футбол

После зимней паузы в Крым возвращается футбол

Чемпионат Премьер-лиги КФС возобновляется матчами 15-го тура, которые пройдут в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Симферополе.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации