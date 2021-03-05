Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшие сутки

Усиление юго-западного ветра ожидается в Крыму.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождь и снег в Крыму на 8 марта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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