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Общество

Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшие сутки

12:56 пятница, 5 марта 2021

Усиление юго-западного ветра ожидается в Крыму.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождь и снег в Крыму на 8 марта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптики обещают похолодание и дождь со снегом в Крыму 8 марта. Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму во время предстоящих выходных.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 марта.

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