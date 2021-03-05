Общество
Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшие сутки
Усиление юго-западного ветра ожидается в Крыму.
Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют дождь и снег в Крыму на 8 марта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Синоптики обещают похолодание и дождь со снегом в Крыму 8 марта. Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму во время предстоящих выходных.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 марта.
В Крыму на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура. В Крыму за последние 30 лет на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура воздуха.
Прогноз погоды в Крыму на среду 3 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 3 марта.
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