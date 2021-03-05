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Власть

Срок окончания реконструкции набережной Коктебеля снова перенесли

07:14 пятница, 5 марта 2021
Феодосия

Срок реконструкции набережной Коктебеля перенесли ориентировочно на полгода из-за действий подрядчика.

Об этом на совещании по инфраструктурным проектам сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Срок реализации этого объекта стоял на конец 2022 года, но я думаю, что к середине 2023 года мы эту набережную должны закончить, если не встанет вопросов с изъятием объектов имущества: сейчас начнется (в судах) оспаривание оценок, стоимости», – сообщил Кабанов.

Вице-премьер уточнил, что подрядчик сорвал срок согласования проектной документации для подачи ее на экспертизу. «Когда в декабре мы увидели, что сорван график захода в экспертизу, мы совместно с Волченко (Вадимом, министром курортов и туризма республики) приняли решение, что последнего шанса им не даем и начинаем процедуру расторжения. В январе расторглись», – добавил он.

Как доложил на совещании представитель республиканского «Инвестстроя», потенциальный новый подрядчик говорит, что новый проект сможет подать на экспертизу в конце июня.

Глава Крыма Сергей Аксенов также поручил параллельно разбираться с имущественными вопросами: выкупить находящиеся на набережной постройки, которые находятся там законно, с незаконными строениями решить вопрос в судебном порядке, а также активнее привлекать правоохранительные органы. «Если видно, что состав по делу есть – решение будет принято моментально. Если эти объекты торговли стояли на глазах у всех, то у них куча покровителей со всех органов власти, исполнительной и правоохранительной системы – это обычная история, без нее ни один объект не стоит, вы же понимаете, если его не покрывает конкретное должностное лицо. Заберите сюда, в центральный аппарат все эти вопросы, связанные с реализацией госпрограмм», – добавил он.

Кабанов пояснил, что все права собственности зарегистрированы еще в украинский период, а большая часть построек – около 120 – по документам находятся на набережной законно.

Совмин Крыма утвердил представленный проект реконструкции набережной осенью 2019 года. Проект предполагает масштабную площадь озеленения, а пляжная территория будет увеличена почти в два раза и сможет вместить около 5 000 человек. Стоимость работ оценена в 4 млрд рублей, а завершить работы планировалось до конца 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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