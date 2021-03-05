Севастополец обнаружил в лесу растущие гаражи

Житель дома № 42 на улице Генерала Жидилова в Севастополе смог зафиксировать весь процесс возникновения в лесопосадке у дома гаража.

Своими наблюдениями он поделился в социальных сетях.

«А так можно было? И да, меня жаба давит, я также готов заплатить 15к за железную коробку. А разрешат ли мне ее установить посреди леса? А? К кому обращаться? Кому жаловаться или у кого просить разрешения?» — интересуется пользователь Александр Игоревич.

На представленных фото можно видеть, как на изначально пустующей поляне появляется грузовик, с него сгружают металлический гараж, после чего тот уютно устраивается среди деревьев.

По данным публичной кадастровой карты Севастополя, на территории, где установлен гараж, отсутствуют земельные участки.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что любому гражданину, не знающему, куда обратиться по поводу гаражей в севастопольских лесах или собственной необходимости законно гараж установить, следует обращаться в департамент.

По поводу конкретного эпизода с гаражом в лесопосадке между домами 42 и 48 на улице Генерала Жидилова Евгений Горлов также рекомендовал обратиться с запросом в департамент, что позволит начать официальную процедуру по проверке законности установки МАФа, его назначения — и демонтажа в случае нарушений.

В тексте использованы материалы: Форпост

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