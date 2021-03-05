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Власть

Сельчане взбунтовались: в Севастополе не хотят объединения муниципалитетов

Сельчане взбунтовались: в Севастополе не хотят объединения муниципалитетов

фото © urtmag.ru

Жители села Андреевки и поселка Солнечного не поддержат объединение Андреевского и Качинского муниципальных округов Севастополя, считает депутат Андреевского МО Светлана Брюзова.

Своим видением развития ситуации она поделилась с проектом «ForPost.Политика».

«Все мои знакомые, кого я спросила, говорят, что теперь, узнав о слушаниях, придут. Позиция у всех однозначна – против объединения. Мой прогноз, как жителя Андреевки, – большинство будет против», – предположила депутат.

По ее словам, многие сельские жители в принципе не знали о перспективе объединения двух муниципалитетов, а узнав об этом в диалоге с депутатом, выражают искреннее удивление.

Другой народный избранник, депутат Андреевского совета Игорь Гранкин считает обязательным проведение слушаний, однако предсказать их итоги не берется, отмечая, что исход может быть любым.

Напомним, о планах объединить Андреевский и Качинский муниципальные округа ForPost стало известно 13 февраля. Вскоре появился и проект решения об объединении округов.

Как сообщили источники издания, причиной объединения послужило то, что ранее высказанную инициативу правительства Севастополя о создании нового муниципалитета на Северной стороне негативно восприняли в правительстве России.

В частности, Минфин РФ не одобрил этот проект в связи с тем, что после создания еще одного муниципалитета в городе их станет уже не 10, а 11, соответственно увеличится и количество парламентариев. Это стало причиной решения руководства города оставить количество муниципалитетов прежним, объединив Андреевский и Качинский МО.

Как ранее сообщалось, горожане смогут высказаться по поводу создания отдельного муниципалитета на Северной стороне в ходе публичных слушаний 6 марта. Публичные слушания по вопросу объединения Качинского и Андреевского МО запланированы на 21 марта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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