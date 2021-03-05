Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 91 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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