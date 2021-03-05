После зимней паузы в Крым возвращается футбол

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Чемпионат Премьер-лиги КФС возобновляется матчами 15-го тура, которые пройдут в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Симферополе.

В субботу, 6 марта, любителей футбола ожидает два матча.

ФК «Евпатория» на своем поле встретится с симферопольской «ТСК-Таврией». Команды находятся на соседних позициях в турнирной таблице. Евпаторийцы занимают четвертое место, набрав 21 балл, а «таврийцы» с 18-ю очками расположились на пятой строчке. Встрече 15-го тура «Евпатория» — «ТСК-Таврия» пройдет на поле спорткомплекса «Арена-Крым» и начнется в 14 часов. Главным арбитром этого матча назначен Олег Лапишко из Симферополя.

Также в субботу в Севастополе пройдет дерби городов-героев. ФК «Севастополь» на своем стадионе померяется силами с керченским «Океаном». Севастопольцы единолично лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка. Что же касается керчан, то они после второго круга находятся в нижней части турнирной таблицы с 15-ю баллами.

Матч «Севастополь» — «Океан» пройдет на стадионе «Севастополь» и стартует в 15 часов. Эту встречу доверено провести рефери из Симферополя Михаилу Вериковскому.

В воскресенье, 7 марта, состоятся еще два матча, сообщили в пресс-службе КФС.

Скворцовский «Гвардеец» на поле спортивного центра «Скиф» в Новопавловке примет молодежненскую «Крымтеплицу». Обе команды находятся в тройке лидеров.

«Гвардеец» расположился на третьем месте, набрав 24 очка, а «тепличники» с 31-м баллом занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Севастополя» на три пункта. Начало матча «Гвардеец» — «Крымтеплица» в 14 часов. Игру рассудит бригада арбитров во главе с Романом Шальверовым из Первомайского.

Также в 14 часов пройдет матч на симферопольском стадионе «Фиолент», где феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» будет принимать бахчисарайский «Кызылташ». Эти соперники в текущем сезоне решают одинаковые задачи по сохранению прописки в Премьер-лиге КФС. Феодосийцы плотно осели на дне турнирной таблицы, набрав всего лишь 7 очков за 14 проведенных игр. У «Кызылташа» дела чуть получше: «красно-белые» опережают «Фаворит-Д Кафу» на пять очков и находятся на 7-й позиции. Матч в Симферополе стартует в 14 часов, а команды на поле выведет судья из города-курорта Саки Александр Крещик.

Все матчи 15-го тура Премьер-лиги КФС запланированы к показу в прямой трансляции на официальном сайте Крымского футбольного союза.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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