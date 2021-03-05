Первые заправки на трассе «Таврида» пообещали открыть уже в мае

В мае на трассе «Таврида» откроются первые заправки.

Там же появятся места для отдыха, игровые и детские площадки, супермаркеты и фастфуды, сообщили в Минтрансе Крыма.

Кроме того, в местах стоянки развернут палатки с сельскохозяйственной продукцией, где будут торговать местные производители.

Туристы, приезжающие в Крым, смогут получить необходимые сведения об отдыхе на полуострове в туристско-информационных центрах, пишет kp.ru.

- В черте многофункциональных заправок можно будет заряжать электромобили. Надеемся, что это позволит повысить внимание жителей и гостей Крыма к экологическому транспорту - заявила замминистра транспорта Крыма.

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