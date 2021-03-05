Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +14
море +9

Власть

Первые заправки на трассе «Таврида» пообещали открыть уже в мае

11:44 пятница, 5 марта 2021

В мае на трассе «Таврида» откроются первые заправки.

Там же появятся места для отдыха, игровые и детские площадки, супермаркеты и фастфуды, сообщили в Минтрансе Крыма.

Кроме того, в местах стоянки развернут палатки с сельскохозяйственной продукцией, где будут торговать местные производители.

Туристы, приезжающие в Крым, смогут получить необходимые сведения об отдыхе на полуострове в туристско-информационных центрах, пишет kp.ru.

- В черте многофункциональных заправок можно будет заряжать электромобили. Надеемся, что это позволит повысить внимание жителей и гостей Крыма к экологическому транспорту - заявила замминистра транспорта Крыма.

Тэги: обещания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В районе объездной Симферополя построят дорожную сеть и переход. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» определено подрядчиком строительства улично-дорожной сети и надземного перехода в районе объездной дороги Симферополя.

Власти решили провести осмотр всего общественного транспорта Симферополя. Администрация Симферополя решила проверить автобусы всех городских перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта.

В Севастополе за парковку можно будет платить с мобильного телефона. Мобильное приложение для оплаты парковочных мест на севастопольских дорогах должно появиться уже в апреле.

Прокуратура Крыма начала проверку из-за «пробитого дна» маршрутки. Прокуратура Крыма проведет проверку по факту инцидента в одной из маршруток Симферополя.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма

«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма

Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.

Власть
Власти решили проверить законность всех построек в Форосе

Власти решили проверить законность всех построек в Форосе

Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации