Власть
Первые заправки на трассе «Таврида» пообещали открыть уже в мае
В мае на трассе «Таврида» откроются первые заправки.
Там же появятся места для отдыха, игровые и детские площадки, супермаркеты и фастфуды, сообщили в Минтрансе Крыма.
Кроме того, в местах стоянки развернут палатки с сельскохозяйственной продукцией, где будут торговать местные производители.
Туристы, приезжающие в Крым, смогут получить необходимые сведения об отдыхе на полуострове в туристско-информационных центрах, пишет kp.ru.
- В черте многофункциональных заправок можно будет заряжать электромобили. Надеемся, что это позволит повысить внимание жителей и гостей Крыма к экологическому транспорту - заявила замминистра транспорта Крыма.
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