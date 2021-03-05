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От моря до виноградников: в Севастополе появится городская электричка
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Новый маршрут электрички в Севастополе, который соединит Камышовую бухту с Золотой балкой, предусмотрен изменениями федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
«В частности изменения коснулись мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры… Мероприятия включают в себя <…> организацию движения «городской электрички» в Севастополе в тактовом движении и новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Пассажирский – Камышовая Бухта, Севастополь-Пассажирский – Золотая Балка», – отмечается в сообщении.
«Все это делается для удобства населения Севастополя и снижения определенной нагрузки с автодорожной части. Изменения предусматривают развитие железнодорожной инфраструктуры и предполагают организацию движения городской электрички и новых остановочных пунктов. Сейчас мы как раз находимся на выезде в Севастополе и решается вопрос, где именно они будут», – рассказала пресс-секретарь учреждения Екатерина Бардычева.
Вместе с тем в рамках утвержденных изменений федеральной программы предполагается еще несколько проектов. В том числе строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта Симферополь до существующей инфраструктуры ФГУП «КЖД» с организацией пригородного сообщения, строительство второго главного пути на участке Владиславовка – Семь Колодезей и ряд других, призванных обеспечить удобство железнодорожных сообщений на территории всего полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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