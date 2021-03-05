Не можем запретить: министр экологии о стройке в Форосе

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Все крымские санатории, находящиеся на территории парков-памятников садово-паркового искусства, должны каким-то образом развиваться, проводить ремонт и реконструкцию, чтобы соответствовать современным стандартам. И запретить им развиваться было бы неправильно и нелогично.

Такое мнение высказал министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, комментируя строительство детского лагеря в Форосском парке.

«У нас (в Крыму – ред.), как правило, во всех парках-памятниках садово-паркового искусства находятся уже действующие несколько десятков лет санатории. Естественно, они должны как-то развиваться: должна проходить реконструкция, капитальный ремонт, и мы не можем запретить им это делать, это было бы неправильно, так мы можем остаться в прошлом веке. Нужны новые современные средства размещения, рекреационные объекты. Ну и мы с вами, жители, которые хотели бы отдохнуть в санатории, требуем каких-то условий. И в то же время мы говорим «нет, надо оставить все в первозданном виде». Это нелогично. Поэтому, конечно, будут проходить и капитальные ремонты, и реконструкции этих объектов. И я не вижу в этом ничего страшного», - отметил Нараев.

При этом чиновник отметил, что задача Министерства в таких случаях – постараться вообще исключить негативное воздействие на окружающую среду, но поскольку при строительстве это невозможно, ведомство будет стараться «минимизировать это путем наложения определенных ограничений и установления лимитов, в том числе на вырубку зеленых насаждений».

Что касается проекта строительства, то арендатор территории в случае какой-либо реконструкции должен придерживаться проекта содержания и реконструкции, разработанного для парка-памятника. Эти два документа «необходимо состыковать», подчеркнул Нараев.

В ответ на вопрос о том, какое будущее ждет другие ООПТ регионального значения в свете того, что в строительстве детского лагеря на территории Форосского парка власти республики не нашли ничего противозаконного, министр пояснил, что запрета на «развитие» на этих территориях быть просто не может, потому что на территории ООПТ изначально были сторонние землепользователи, которым необходимо поддерживать свои уже существующие объекты.

«Вот представьте, происходит аварийная ситуация, а объект находится на ООПТ. Мы же не можем говорить «оставляйте все так» и ждать, пока разрушится. Это нормально, жизнь продолжается. Особо охраняемая – это не значит, что запрещенная», - заключил Нараев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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