Названы причины поставки некачественных продуктов в учреждения Крыма

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Проблема поставки фальсифицированных продуктов в бюджетные учреждения Крыма связана с тем, что заказчики не выполняют в полной мере требования при проведении закупочных аукционов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил член Общественной палаты Республики Крым Олег Егоров.

«К сожалению, на сегодняшний день есть недобросовестные участники и производители, которые пользуются возможностью участвовать в аукционе, занижают стоимость, при этом привозят все документы на эту продукцию. Мы не против самой процедуры аукциона, она хороша, но на сегодняшний день общество еще пока не готово. Не готов заказчик, потому что, проведя аукцион, а это снижение (стоимости) более 25%, заказчик должен предпринять антидемпинговые меры, то есть он должен запросить документы у поставщика на эту продукцию... Как правило документ, подтверждающий, что эта продукция имеется и она будет поставлена в срок, должен быть от завода-производителя», – пояснил Егоров.

Зачастую заказчики во время аукциона не запрашивают такую документацию, что дает посредникам возможность поставлять фальсификат. Если закупки проводятся не по аукциону, часто имеет место необоснованное удорожание контракта. «Получается палка о двух концах. Где-то есть заказчик, который проводит аукцион, у него снижение стоимости и возят ему фальсификат. Есть и заказчики, которые устанавливают такой критерий, что нет возможности напрямую поучаствовать производителю. И у нас доходит до абсурда – побеждает посредник. Он вообще не имеет никакого отношения к производству молочной продукции, хлебобулочных изделий», – отметил Егоров.

При этом меры, принятые в последние годы, были направлены на уход от процедуры аукциона при закупке продуктов для бюджетных учреждений. «Мы вернули на рынок сбыта наших крымских производителей... Мы переориентировали максимально, чтобы наши заказчики ушли от процедуры аукциона, потому что это та процедура, которая устанавливает только лишь стоимостной критерий – кто дал наименьшую стоимость, тот и победил», – добавил эксперт.

По словам Егорова, в больнице имени Семашко с 2018 года проводятся аукционы, на которых был выявлен демпинг и поставки фальсификата сливочного масла и творога. Подобную ситуацию зафиксировали и в Белогорской районной больнице. «Мы были вынуждены обратиться в финнадзор, потому что наши заказчики не приняли антидемпинговых норм», – заключил Егоров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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