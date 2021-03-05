Происшествия
На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях»
У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Кроме того, женщина была ранее судима. По месту ее проживания полицейские провели обыск.
Находясь под подпиской о невыезде, она продолжила заниматься незаконной деятельностью. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у нее шесть фольгированных свертков. Экспертиза показала, что в них содержится наркотическое средство - производное от N-метилэфедрона.
Как пояснила задержанная, «соль» она приобрела через интернет для личного употребления. Сейчас женщина находится под домашним арестом.
В отношении крымчанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе мужчина похитил товары из супермаркета и порезал руку охраннику. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал охраннику супермаркета в Севастополе.
Не донес: в Феодосии задержали мужчину с пистолетом и 50 патронами. Сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из пригородных поселков Феодосии задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов.
Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе. За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.
Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки. Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю
За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма
Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
22 часа назад
Власти решили проверить законность всех построек в Форосе
Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.