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Происшествия

На те же грабли: крымчанка повторно попалась на «солях»

12:33 пятница, 5 марта 2021

У жительницы Симферополя полицейские нашли дома наркотики. Ранее 45-летняя крымчанка уже была подозреваемой по аналогичному делу.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Кроме того, женщина была ранее судима. По месту ее проживания полицейские провели обыск.

Находясь под подпиской о невыезде, она продолжила заниматься незаконной деятельностью. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у нее шесть фольгированных свертков. Экспертиза показала, что в них содержится наркотическое средство - производное от N-метилэфедрона.

Как пояснила задержанная, «соль» она приобрела через интернет для личного употребления. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

В отношении крымчанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Не донес: в Феодосии задержали мужчину с пистолетом и 50 патронами. Сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из пригородных поселков Феодосии задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов.

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