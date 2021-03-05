«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма

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Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.

Об этом сообщил адвокат осужденного Александр Вольвач.

Ранее Верховный суд Крыма в апелляционном порядке ужесточил приговор суда первой инстанции в отношении Филонова. Вместо 3 лет 8 месяцев колонии-поселения экс-мэру Евпатории назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима. Он также лишен права занимать определенные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на полтора года. Также вынесено новое решение о взыскании с экс-главы администрации Евпатории в пользу городского округа Евпатория 38 млн 350 тыс. рублей.

«С приговором мы не согласны. Защита в шоке от решения суда. Думаю, в шоке и Андрей Владимирович, хотя мы с ним не смогли пообщаться после вынесения этого вердикта. Считаем приговор незаконным и необоснованным, будем подавать кассационную жалобу. Мы уверены в своей правоте», – сказал Вольвач.

Филонов признан судом виновным в нарушении действующего законодательства при использовании земельных участков, находящихся в собственности города. В частности, им были приняты «незаконные решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка, при отсутствии на то законных оснований».

Так, на одном из земельных участков был изменен ранее установленный вид разрешенного использования «развлечения» на другие виды разрешенного использования, допускающие деятельность в сфере жилищного строительства и отдыха.

По версии суда, это было сделано с целью снижения размера арендной платы и для обеспечения возможности строительства многофункционального, рекреационно-развлекательного и жилого комплекса. В результате этих действий, повлекших снижение арендной платы по договорам аренды с сентября 2016 по апрель 2019 года, бюджет Евпатории недополучил более 38 млн рублей арендной платы.

Также Филонов подписал «заведомо незаконное постановление о распоряжении муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за одним из муниципальных унитарных предприятий». В частности, он принял «незаконное решение о внесении данного имущества в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, что лишило муниципальное унитарное предприятие возможности осуществлять свою деятельность».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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