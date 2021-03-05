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Происшествия

Квартирант в Крыму обчистил съемное жилье и сдал имущество в ломбард

16:12 пятница, 5 марта 2021

В Симферополе полицейские задержали жителя Керчи по подозрению в краже из арендованной квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства,  в полицию обратилась 34-летняя хозяйка квартиры, которая рассказала, что полгода сдавала жилье в аренду керчанину. Спустя время мужчина перестал выходить на связь, тогда она решила проверить сохранность своего имущества.По словам хозяйки, из ее квартиры пропал холодильник, стиральная машина, телевизор и кондиционер. Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей.

Как выяснилось, скрываясь от хозяйки квартиры, мужчина снял другое жилье в Симферополе, где его и задержали полицейские. 38-летний керчанин признался в совершении преступления. Всю похищенную технику он сдал в ломбарды города, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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