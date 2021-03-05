Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +11
море +9

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: последние данные

За минувшие сутки в Севастополе жертвами COVID-19 стали три человека.

Об этом сообщается на официальном сайте оперштаба по коронавирусу.

За этот же период выявлено 50 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 24 человека выписаны с выздоровлением.

Всего за период пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 226 человек. Из них 11 375 победили болезнь, 509 не справились с недугом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду. В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.

Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.

Спорт
После зимней паузы в Крым возвращается футбол

После зимней паузы в Крым возвращается футбол

Чемпионат Премьер-лиги КФС возобновляется матчами 15-го тура, которые пройдут в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Симферополе.

Власть
Не можем запретить: министр экологии о стройке в Форосе

Не можем запретить: министр экологии о стройке в Форосе

Все крымские санатории, находящиеся на территории парков-памятников садово-паркового искусства, должны каким-то образом развиваться, проводить ремонт и реконструкцию, чтобы соответствовать современным стандартам. И запретить им развиваться было бы неправильно и нелогично.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает чиновникам, которые не укладываются в суммы и графики проведения строительных работ на инфраструктурных объектах, писать заявления на увольнение.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации