Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду ● Сколько крымчан привились от COVID-19
Коронавирус в Севастополе: последние данные
За минувшие сутки в Севастополе жертвами COVID-19 стали три человека.
Об этом сообщается на официальном сайте оперштаба по коронавирусу.
За этот же период выявлено 50 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 24 человека выписаны с выздоровлением.
Всего за период пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 226 человек. Из них 11 375 победили болезнь, 509 не справились с недугом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду. В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.
Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.
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