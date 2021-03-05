Коронавирус в Севастополе: последние данные

За минувшие сутки в Севастополе жертвами COVID-19 стали три человека.

Об этом сообщается на официальном сайте оперштаба по коронавирусу.

За этот же период выявлено 50 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 24 человека выписаны с выздоровлением.

Всего за период пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 226 человек. Из них 11 375 победили болезнь, 509 не справились с недугом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду. В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.

Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.