Какой сегодня праздник 5 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 5 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День мореходных училищ

Фото pravdasevera.ru

Каждый год в России 5 марта отмечается День мореходных училищ. Этот российский праздник был утвержден в 1946 году руководством ВМФ и приурочен ко второй годовщине создания сети учебных заведений, которые готовили высококвалифицированные кадры для советского морского флота. После этого ежегодно 5 марта во всех военных городках при училищах проводятся праздничные мероприятия. Поздравления в этот день принимают все преподаватели, курсанты и офицеры учебных заведений.

Много лет подряд ежегодно 5 марта проходят торжества в военных городках при морских училищах. Курсанты, преподаватели и другие сотрудники учебных заведений участвуют в различных мероприятиях, посвященных знаменательной дате. В этот день проводятся митинги, беседы, информационные часы и литературно-музыкальные композиции.

День физической культуры и спорта Азербайджана

Ежегодно 5 марта в Азербайджане отмечается национальный спортивный праздник — День физической культуры и спорта, установленный Указом президента Азербайджанской Республики от 4 марта 2005 года.

Физическая культура и спорт помогают совершенствоваться человеку, способствуют укреплению здоровья людей и эффективному функционированию трудовых ресурсов, что, в конечном итоге, способствует общему экономическому прогрессу страны. Спорт — одна из важнейших отраслей социальной сферы.

В Азербайджане много популярных видов спорта, также развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными и любимыми в Республике считаются футбол и шахматы.

День Катыша

5 марта традиционно отмечается День Катыша. По старому стилю его отмечали 20 февраля и этот день был посвящен памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, который жил на Сицилии в 8 веке. Но в народе этот праздник очень быстро превратился в день Катыша.

Также сегодня, 5 марта, отмечают такие праздники:

- День Ак калпака в Кыргызстане

- День работника судебной системы Кыргызстана

- Всенародный праздник без названия

- День рождения степлера

- День выключенных гаджетов

- День пейзажей, нарисованных чаем

- День раздвоения личности (National Multiple Personality Day) в США

- День абсента (National Absinthe Day) в США

- День сырных палочек (National Cheese Doodle Day) в США

- День посадки деревьев в Иране

- День благотворительности в Иране

- День всенародной учебы в Китае

- День святого Пирана в США, Англии

- День традиционных вождей в Вануату

Сегодня именины празднуют: Лев, Исидор, Агафон, Аммия, Амфил, Евтропий, Киндей, Корнилий (Корней), Плотин, Садок (Садоф)6 3.

Что происходило 5 марта в прошлые годы

1558 - Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания. Эта дата считается появлением табака в Европе;

1770 - расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне, в результате чего было убито 5 человек. Событие получило название «Бостонская Резня».

1792 - революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;

1836 - Сэмюэл Кольт представляет промышленный образец револьвера (.34-калибр)

1868 - в Англии запетентований степлер;

1877 - в Большом театре прошла премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»;

1901 - в «Церковных ведомостях» объявлено об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви;

1904 - Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии

1907 - второй Рада открывается Санкт-Петербурге, российские военные разгоняют мирную демонстрацию численностью около 40,000 человек

1912 - Итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой Линии

1918 - Большевики переносят столицу из Петрограда в Москву

1933 - Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет «банковский выходной», который закрыл все банки США, и заморозил все финансовые операции

1933 - в Германии нацисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов

1939 - Киевскому университету присвоено имя Тараса Шевченко.

1946 - Уинстон Черчилль использовал словосочетание «Железный занавес» в своей речи в Фултоне

1960 - Фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру (фотограф не получил за нее ни копейки).

1998 - NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны, обнаружил достаточные запасы воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 - английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 марта. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма планируют провести в марте более 700 ярмарок. Власти в Крыму, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, планируют провести в марте более 700 ярмарок.

Артисты «Русского балета» выступят перед крымскими зрителями. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» приедет на гастроли в Крым в преддверии 8 Марта.

Какой сегодня праздник 4 марта. Сегодня, 4 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 3 марта. Сегодня, 3 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.