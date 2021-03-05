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Происшествия

Город рядом с Крымом атаковали пауки

08:23 пятница, 5 марта 2021
Город рядом с Крымом атаковали пауки

фото © profile.ru

В Анапе зафиксированое редкое явление – за одну ночь деревья, дома и автомобили оказались окутаны белой паутиной.

В социальных сетях люди публикуют соответствующие видео и называют происходящее апокалипсисом, сообщает «Московский Комсомолец».

По словам ученых, массовое рождение паучат произошло из-за локального потепления и повышенной влажности. При этом специалисты удивлены не меньше простых горожан, поскольку такое происшествие в этой местности зафиксировано впервые.

По мнению специалистов, серьезной опасности для людей такое нашествие пауков не представляет, однако горожане продолжают тиражировать в сети интернет пугающие сообщения и удивляться происходящему.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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