Власть
Для уборки Ялты в курортный сезон приобретут дополнительную технику
В период курортного сезона в Ялте будут чаще убирать улицы и особенно курортную зону.
Как сообщили в администрации города, особое внимание будет уделено чистоте дорожных карманов, остановок и обочин.
Для оперативной уборки всей территории региона в поселки муниципального образования приобретут дополнительную технику. Также будут созданы мобильные бригады для уборки мусора.
Кроме того, после завершения работы по определению собственников дорог их обяжут содержать подведомственные территории в чистоте. Отдельное внимание в рамках подготовки к курортному сезону уделят ограничению движения электротранспорта в прогулочных зонах, а для движения вело- и электротранспорта планируется оборудовать специальные дорожки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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