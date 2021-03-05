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Власть

Для уборки Ялты в курортный сезон приобретут дополнительную технику

10:35 пятница, 5 марта 2021
Ялта

В период курортного сезона в Ялте будут чаще убирать улицы и особенно курортную зону.

Как сообщили в администрации города, особое внимание будет уделено чистоте дорожных карманов, остановок и обочин.

Для оперативной уборки всей территории региона в поселки муниципального образования приобретут дополнительную технику. Также будут созданы мобильные бригады для уборки мусора.

Кроме того, после завершения работы по определению собственников дорог их обяжут содержать подведомственные территории в чистоте. Отдельное внимание в рамках подготовки к курортному сезону уделят ограничению движения электротранспорта в прогулочных зонах, а для движения вело- и электротранспорта планируется оборудовать специальные дорожки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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