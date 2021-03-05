Для уборки Ялты в курортный сезон приобретут дополнительную технику

В период курортного сезона в Ялте будут чаще убирать улицы и особенно курортную зону.

Как сообщили в администрации города, особое внимание будет уделено чистоте дорожных карманов, остановок и обочин.

Для оперативной уборки всей территории региона в поселки муниципального образования приобретут дополнительную технику. Также будут созданы мобильные бригады для уборки мусора.

Кроме того, после завершения работы по определению собственников дорог их обяжут содержать подведомственные территории в чистоте. Отдельное внимание в рамках подготовки к курортному сезону уделят ограничению движения электротранспорта в прогулочных зонах, а для движения вело- и электротранспорта планируется оборудовать специальные дорожки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Изуродованную вандалами Таврическую лестницу приведут в порядок в течение года. Сейчас специалисты горхоза ищут подходящего подрядчика.

В Ялте пообещали снести к лету все «незаконные объекты». МУП «Объединенная управляющая компания» должно «демонтировать 42 незаконных объекта в Ялте» в течение трех месяцев.

В Севастополе пересмотрели «закон о тишине». Севастопольские депутаты приняли в первом чтении законопроект города «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

Водохранилища Крыма пополнились в феврале на 12 млн кубометров. Таяние снега в горах Крыма пополнило водохранилища на 12 млн кубометров воды.