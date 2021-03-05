Что погода приготовила женщинам на праздник: прогноз

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Международный женский день в Крыму в этом году будет не очень теплым: температура воздуха не поднимется выше восьми градусов тепла.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«8 марта ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха -3…+2 градуса. В дневные часы на небе ненадолго появятся облака, могут срываться отдельные осадки в разной фазе. Ветер юго-западный 3-8 м/с и температура воздуха от +4 до +9 градусов, что, конечно, все равно прохладнее, чем оно должно быть в это время года», - дал прогноз Тишковец.

В ближайшие субботу температура воздуха на полуострове также не будет отличаться теплом.

«В субботу ночью ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха +3…+8 градусов. А днем с северо-запада начнет прорываться холодная фронтальная система, небо начнет хмуриться, и во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер северный до 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Это, конечно, собьет температуру до +5…+9 градусов. Это уже ниже нормы», - уточнил синоптик.

По словам Тишковца, в воскресенье распогодится, антициклон очистит небосвод от облаков, осадков не будет.

«Переменная облачность, северо-восточный ветер с переходом на западный не более 3-8 м/с. Ночью похолодает до -1…-6 градусов. Днем ожидается не выше +8 градусов», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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