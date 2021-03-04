Водный кризис
Развитие сюжета: Ялту все-таки перевели на водоснабжение по графику ● Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов ● Аксенов заявил о «безвредности» технологии опреснения воды ● Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов ● Снегопады пока существенно не повлияли на притоки воды в Крыму
Водохранилища Крыма пополнились в феврале на 12 млн кубометров
фото © Новости Крыма
Таяние снега в горах Крыма пополнило водохранилища на 12 млн кубометров воды.
Как сообщается на сайте Крымского гидрометцентра, суммарный запас воды в водохранилищах составил более 48,3 млн кубометров.
«Приток воды в водохранилища в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 4,477, Симферопольское – 1,065, Счастливое – 1,573, Партизанское – 1,712, Чернореченское – 9,486. К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 48,308 млн куб. метров, что на 12,256 млн куб. метров больше, чем месяц назад, и на 11,636 млн куб. метров больше, чем к началу зимы», – говорится в сообщении.
В гидрометцентре отметили, что таяние снега, иногда сопровождаемое выпадением дождей, способствовало повышению уровней воды в реках северного предгорья на 1-34 сантиметра. При этом в бассейнах большинства селевых рек в районе Алушты, Судака и Феодосии сохранилось пересыхание.
Количество выпавших в феврале осадков имело локальный характер. На Южном берегу Крыма выпало около 45% от нормы, а в северном предгорье от 112-146% месячной нормы. При этом в Крымских горах наблюдался недобор осадков: в районе Ай-Петри выпало 62 мм осадков – 50% месячной нормы, а в районе Ангарского перевала 53,9 мм осадков – 69% нормы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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