Власти решили проверить законность всех построек в Форосе

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Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

Проверки инициировали после протестов местных жителей против застройки Форосского парка и вырубки там деревьев.

Об этом сообщила пресс-служба Аксенова по итогам его поездки в Форос.

Комментируя, в частности, застройку парка, глава Крыма заверил, что «проход туда останется открытым для граждан и никакой незаконной вырубки реликтовых и краснокнижных деревьев там не будет».

«Однозначно никакой незаконной вырубки деревьев нет и не будет. Вместо каждого поврежденного или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке минимум пять новых», – заявил Аксенов.

В свою очередь, представитель компании-застройщика сообщил, что ранее снесенные деревья «представляли опасность для парка, так как были поврежденными и больными». Также он добавил, что «вырубка деревьев была согласована» с российским Минэкологии и природных ресурсов Крыма.

3 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении «закрыть» историю с застройкой Форосского парка 5 марта. Однако позже он сообщил о перенесении своей поездки в Форос с 5 на 9 марта «в связи с проведением важного мероприятия федерального значения».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка. Учительница из Фороса Марина Рикмен, которая от инициативной группы местных жителей зачитывала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить вырубку деревьев в Форосском парке, сообщила о давлении со стороны местных властей.

В Кремле не в курсе что происходит в Форосе. В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.

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