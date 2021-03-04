Власти Крыма планируют в октябре провести «Ялтинский экономический форум»

Власти Крыма планируют провести «Ялтинский экономический форум» в октябре 2021 года, сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

«Он (форум – ред.) из-за пандемии перенесен на осень, скорее всего, это будет начало октября. Такое решение в ближайшее время, я думаю, будет оглашено», – цитирует Мурадова агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Ялтинский экономический форум» в 2021 году собираются частично перенести из Крыма. В связи с эпидемией организаторы планируют пригласить «меньшее количество» гостей из-за границы.

В 2020 году власти Крыма полностью отменили проведение «Ялтинского экономического форума» из-за пандемии коронавируса.

Последний раз организованный властями Крыма экономический форум в Ялте, проходил в апреле 2019 года. Основные мероприятия прошли на территории санаторно-курортного комплекса «Мрия» и в Воронцовском дворце в Алупке. Племянница французского политика Марин Ле Пен Марион Марешаль-Ле Пен выступила на экономическом форуме в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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