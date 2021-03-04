Власть
Власти Крыма планируют провести в марте более 700 ярмарок
Власти в Крыму, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, планируют провести в марте более 700 ярмарок.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Отмечается, что ярмарки будут проводиться с целью «обеспечение жителей сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей».
На сайте крымского правительства также опубликовали график проведения ярмарочных мероприятий.
1 марта глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», по ограничениям, введенным ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, в документе указано, что ослаблены ограничения, касающиеся заполняемости залов кинотеатров и театров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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