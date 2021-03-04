Власть
В Ялте пообещали снести к лету все «незаконные объекты»
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МУП «Объединенная управляющая компания» должно «демонтировать 42 незаконных объекта в Ялте» в течение трех месяцев.
Соответствующий договор с предприятием заключила администрация Ялты.
Сумма контракта составляет полмиллиона рублей. Демонтаж незаконных объектов ведется ежедневно согласно утвержденному плану, сообщили в администрации.
«В первую очередь, расчищаем Ялту. Объекты разные, от так называемых «стопперов», ограничивающих парковку, до некапитальных пристроек к жилым домам», – цитирует гендиректора МУПа Али Амаева пресс-служба муниципалитета.
В частности, на улице Ломоносова в районе дома №13 демонтировали шлагбаум, на улице Красных партизан – гараж, на улицах Григорьева и Дарсановский въезд – стопперы.
На этой неделе активная работа началась в поселках и городе Алупка.
В целом снос всех незаконных некапитальных объектов должен быть завершен до начала курортного сезона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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