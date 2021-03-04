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Власть

В Ялте пообещали снести к лету все «незаконные объекты»

14:34 четверг, 4 марта 2021
Ялта
В Ялте пообещали снести к лету все «незаконные объекты»

фото © Примечания

МУП «Объединенная управляющая компания» должно «демонтировать 42 незаконных объекта в Ялте» в течение трех месяцев.

Соответствующий договор с предприятием заключила администрация Ялты.

Сумма контракта составляет полмиллиона рублей. Демонтаж незаконных объектов ведется ежедневно согласно утвержденному плану, сообщили в администрации.

«В первую очередь, расчищаем Ялту. Объекты разные, от так называемых «стопперов», ограничивающих парковку, до некапитальных пристроек к жилым домам», – цитирует гендиректора МУПа Али Амаева пресс-служба муниципалитета.

В частности, на улице Ломоносова в районе дома №13 демонтировали шлагбаум, на улице Красных партизан – гараж, на улицах Григорьева и Дарсановский въезд – стопперы.

На этой неделе активная работа началась в поселках и городе Алупка.

В целом снос всех незаконных некапитальных объектов должен быть завершен до начала курортного сезона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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