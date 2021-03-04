Происшествия
В Ялте четверых задержали за хранении «соли» и конопли
В Ялте за два дня сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По информации ведомства, в разное время на улице Севастопольское шоссе и улице Свердлова полицейские остановили мужчин, поведение которых вызывало подозрение: они нервничали, с трудом передвигались, выглядели растерянными. У обоих полицейские нашли и изъяли пакеты с порошком. Как показала экспертиза, это оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон (так называемый синтетический наркотик «соль»).
Один из задержанных в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Второй, ранее уже судимый за аналогичное преступление, дал обязательство о явке.
На следующий день сотрудники полиции в Ялте остановили авто, под сидением которого также нашли пакет с порошком. 41-летний подозреваемый пояснил, что в пакете находится наркотическое вещество «соль», которое он нашел и хранил для личного употребления.
Кроме того, пакет с марихуаной нашли в доме у 52-летнего ранее судимого ялтинца. Вес наркотика составил 7 граммов.
«Всего в результате произведенных задержаний из незаконного оборота изъято около 100 средне-разовых доз запрещенных веществ», - сообщили в ведомстве.
По всем зарегистрированным фактам незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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