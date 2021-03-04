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Происшествия

В Ялте четверых задержали за хранении «соли» и конопли

08:51 четверг, 4 марта 2021
Ялта

В Ялте за два дня сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, в разное время на улице Севастопольское шоссе и улице Свердлова полицейские остановили мужчин, поведение которых вызывало подозрение: они нервничали, с трудом передвигались, выглядели растерянными. У обоих полицейские нашли и изъяли пакеты с порошком. Как показала экспертиза, это оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон (так называемый синтетический наркотик «соль»).

Один из задержанных в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Второй, ранее уже судимый за аналогичное преступление, дал обязательство о явке.

На следующий день сотрудники  полиции в Ялте остановили авто, под сидением которого также нашли пакет с порошком. 41-летний подозреваемый пояснил, что в пакете находится наркотическое вещество «соль», которое он нашел и хранил для личного употребления.

Кроме того, пакет с марихуаной нашли в доме у 52-летнего ранее судимого ялтинца. Вес наркотика составил 7 граммов.  

«Всего в результате произведенных задержаний из незаконного оборота изъято около 100 средне-разовых доз запрещенных веществ», - сообщили в ведомстве.

По всем зарегистрированным фактам незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лидер группы наркодилеров в Крыму получил 13,5 лет колонии. Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участникам преступной группы из трех человек, занимавшейся торговлей наркотиками.

Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.

У жителя Крыма силовики нашли «ведерки с коноплей». У жителя Сакского района, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Крым, обнаружены запрещенные вещества.

Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков. Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.

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