В Ялте четверых задержали за хранении «соли» и конопли

В Ялте за два дня сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в незаконном хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, в разное время на улице Севастопольское шоссе и улице Свердлова полицейские остановили мужчин, поведение которых вызывало подозрение: они нервничали, с трудом передвигались, выглядели растерянными. У обоих полицейские нашли и изъяли пакеты с порошком. Как показала экспертиза, это оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон (так называемый синтетический наркотик «соль»).

Один из задержанных в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Второй, ранее уже судимый за аналогичное преступление, дал обязательство о явке.

На следующий день сотрудники полиции в Ялте остановили авто, под сидением которого также нашли пакет с порошком. 41-летний подозреваемый пояснил, что в пакете находится наркотическое вещество «соль», которое он нашел и хранил для личного употребления.

Кроме того, пакет с марихуаной нашли в доме у 52-летнего ранее судимого ялтинца. Вес наркотика составил 7 граммов.

«Всего в результате произведенных задержаний из незаконного оборота изъято около 100 средне-разовых доз запрещенных веществ», - сообщили в ведомстве.

По всем зарегистрированным фактам незаконного хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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