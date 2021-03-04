В Симферополе пьяный конфликт закончился дракой с избиением

Ночью в полицию Симферополя позвонил мужчина с сообщением о том, что у него дома подрались приятели.

«Сотрудники полиции в квартире обнаружили мужчину с многочисленными травмами, после чего были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые госпитализировали потерпевшего. Врачами у избитого мужчины диагностированы множественные травмы, которые были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в МВД по Республике Крым.

Полицейские задержали 44-летнего жителя крымской столицы, который признался в содеянном. По его словам, в ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве личной неприязни, который перерос в драку.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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