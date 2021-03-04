Происшествия
В Симферополе пьяный конфликт закончился дракой с избиением
Ночью в полицию Симферополя позвонил мужчина с сообщением о том, что у него дома подрались приятели.
«Сотрудники полиции в квартире обнаружили мужчину с многочисленными травмами, после чего были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые госпитализировали потерпевшего. Врачами у избитого мужчины диагностированы множественные травмы, которые были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в МВД по Республике Крым.
Полицейские задержали 44-летнего жителя крымской столицы, который признался в содеянном. По его словам, в ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве личной неприязни, который перерос в драку.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Не донес: в Феодосии задержали мужчину с пистолетом и 50 патронами. Сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из пригородных поселков Феодосии задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов.
Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе. За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.
Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки. Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.
В Симферополе мужчина обокрал знакомую из ночного клуба. 39-летняя жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 150 тысяч рублей.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке фото
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.
Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина
По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.
Москвичи в шоке от цен в Крыму
Семейная пара из Москвы обалдела от цен на городском рынке в Ялте, что на Южном берегу Крыма.
19 часов назад
Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка
17 часов назад
В Севастополе хотят перенести административный центр
Организовать парковочные места для всех, кто работает в центре Севастополя, невозможно – нужно переносить сами рабочие места.