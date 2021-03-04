В Симферополе поймали вандала, громившего внедорожник

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Авиационной в Симферополе, неизвестный бьет зеркала заднего вида, ломает дворники и вырывает ручки дверей в припаркованном автомобиле ВАЗ-21213 «Нива».

Росгвардейцы задержали на месте инцидента агрессивно настроенного мужчину. Им оказался 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.

Нарушитель передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

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