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Происшествия

В Симферополе поймали вандала, громившего внедорожник

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Авиационной в Симферополе, неизвестный бьет зеркала заднего вида, ломает дворники и вырывает ручки дверей в припаркованном автомобиле ВАЗ-21213 «Нива».

Росгвардейцы задержали на месте инцидента агрессивно настроенного мужчину. Им оказался 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.

Нарушитель передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму двух полицейских посадили в тюрьму за получение денег от сутенера. Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, которые получили от сутенера взятку в 3 миллиона рублей за покровительство.

Крымчанин проведет почти семь лет в колонии за покушение на убийство. Жителя Ленинского района Крыма признали виновным в покушении на убийство.

Силовики пресекли деятельность двух подпольных игровых залов в Севастополе. Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу незаконных игровых клубов в Севастополе, следственные органы возбудили уголовные дела.

Суд в России вынес приговор проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным в хранении взрывчатки и подготовке к теракту и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме.

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Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, которые получили от сутенера взятку в 3 миллиона рублей за покровительство.

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