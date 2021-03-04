В Севастополе пересмотрели «закон о тишине»

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Севастопольские депутаты приняли в первом чтении законопроект города «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

По сути, город должен получить новый закон, так как документ был переработан почти полностью, рассказала его соавтор, депутат Законодательного собрания Елена Глотова.

«Закон переработан полностью. Из восьми статей закона изменены главные шесть. Предыдущий, который действовал и действует пока еще, который наши коллеги принимали в июне 2015 года, он, понятно, в тяжелых условиях создавался, но он недееспособный – на 88% не соответствует праву. Например, в прежнем законе есть норма – регуляция полетов авиации. Это субъектовым законодательством не может регулироваться – норма мертвая, и мы ее исключили», – объяснила руководитель комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

Помимо исключений есть немало дополнений. Новым законопроектом расширены временные рамки режима тишины в будние дни – на час, с семи до восьми утра. Ограничения действуют с 22 часов. Выделены временные рамки тишины и для выходных – с 23-х до девяти утра (ранее до восьми). Кроме того, дано само определение «выходных дней», в которые теперь нельзя вести разгрузочно-погрузочные работы, строительные, ремонтные и земляные. По будням их намерены запретить с восьми до девяти утра и с 20 до 22 вечера.

Вводится запрет на использование пиротехники с 22.00 до 15.00 в рабочие дни с оговорками относительно праздников, принятых на федеральном уровне.

«Эта норма была введена как раз по обращению граждан. Мы как раз с пиротехники и начинали заниматься этим законом», – подчеркнула Елена Глотова.

Новая норма будет действовать и в отношении хозяев домашних питомцев. Депутаты посчитали как отдельный вид деятельности, нарушающей тишину и покой, бездействие хозяев животных, если те длительное время и неоднократно издают шум, мешая жителям многоквартирных домов.

Елена Глотова разрабатывала законопроект совместно с председателем Законодательного собрания Севастополя Владимиром Немцевым. По словам главного парламентария, проведенный ранее мониторинг правоприменения действующего закона показал, что в предыдущей редакции он не работает.

«Тем не менее проблема остается, и она волнует многих севастопольцев. К парламентариям поступает много жалоб по поводу нарушений режима тишины. Прошу всех депутатов за время, отведенное на внесение поправок, принять активное участие в работе и устранить спорные моменты», – отметил Немцев в ходе сессионного заседания.

Некоторые депутаты выразили сомнения относительно необходимости обновлять документ, объясняя это жизнеспособностью уже существующего, который не работает, потому что не качественно выполняется. Тем не мене законопроект большинством голосов был принят в первом чтении. Поправки в него будут приниматься до 15 марта, после чего документ еще раз с учетом доработок будет рассмотрен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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