В Севастополе хотят перенести административный центр

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Организовать парковочные места для всех, кто работает в центре Севастополя, невозможно – нужно переносить сами рабочие места.

Такое мнение высказала вчера на сессии заксобрания депутат Татьяна Щербакова.

Поводом для дискуссии стали предложенные правительством поправки к закону 130-ЗС «Об административных правонарушениях». Речь шла всего лишь о передаче департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры права составлять административные протоколы на тех, кто паркуется на платных парковках без соответствующей оплаты.

Сами штрафы были введены еще в 2017 году, и глобальных перемен законопроект не сулил. Однако по итогам бурного обсуждения, традиционного для темы парковок, он был отвергнут.

Свое мнение о ситуации с парковками, как мы уже рассказывали, вчера высказали многие депутаты.

«Я каждый день перебираюсь в южную часть города на катере. Выхожу и вижу на площади Нахимова порядка 35 машин. А это пешеходная зона! И никто им никаких вопросов не задает. Полпредство (Президента, – ред.) загоняет машины внутрь, военные ставят, где хотят. Масса людей проезжает через шлагбаум, предъявляя какие-то пропуска. Друзья мои, наведите порядок», – сказал, в частности, Евгений Дубовик.

Его коллега Татьяна Щербакова считает, что навести порядок с парковками в данной ситуации невозможно – надо «лечить» не симптомы «болезни», а саму «болезнь».

«Нужно думать, как перенести учреждения, которые являются главными центрами притяжения людей на автомобилях. Тогда не придется решать проблему, которую, на мой взгляд, решить невозможно. Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, организовать в центре парковки для всех, кто работает в правительстве, заксобрании, в учреждениях флота, мы не сможем», – подчеркнула Щербакова.

Предложения перенести административный центр города из центра исторического звучат в Севастополе давно. Еще в 2014 году о такой необходимости говорил Алексей Чалый.

«К центру города не подступиться. Многие города доживали до такого положения дел и тогда прибегали к «хирургическим» способам. Мне кажется, что мы этого уже достигли», – сказал он при обсуждении Концепции развития Севастополя до 2030 года.

Центр Севастополя требует бережного отношения, поскольку представляет собой «уникальный по мировым меркам» архитектурный комплекс, – подчеркнул тогда Чалый.

В 2016 году прорабатывался вопрос о переносе всех подразделений исполнительной и законодательной власти Севастополя в помещения Банковской академии. При этом подчеркивались и экономические резоны осуществить такой переезд. Как сообщил тогда начальник главного управления информатизации и связи Севастополя Петр Даричев, структуры органов власти разбросаны по городу в 46 помещениях. Только для обеспечения кабельной связи между всеми этими зданиями необходимо 82 миллиона рублей. Однако в итоге здания Банковской академии были переданы Министерству обороны.

С тех пор ситуация с парковками в центре значительно усугубилась. Несмотря на традиционные жалобы на бедность, растет и число автомобилей на душу населения, и количество туристов. Результат плачевен, и выход из ситуации не просматривается.

Проект Генплана Севастополя, который обсуждался в 2017 году, но так и не был принят, переноса административного центра не предусматривал. Сейчас этот вариант устарел – такое мнение в декабре 2020 года высказывали и губернатор Михаил Развожаев, и глава комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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