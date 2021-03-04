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Власть

В Крыму ужесточили требования к продаже алкоголя

14:55 четверг, 4 марта 2021

В Крыму ужесточили требования к продаже алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Отмечается, что соответствующие изменения «в законодательстве Крыма» вступили в силу с 26 февраля текущего года. В соответствии с ними, розничная продажа алкоголя допускается только в тех объектах общественного питания, которые имеют зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

«Данная мера позволит уменьшить количество случаев нарушения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, тишины и общественного спокойствия граждан, проживающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также связанных с опьянением нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении.

Как поясняется в информации, если место нахождения объекта общественного питания перестает соответствовать требованиям к розничной продаже алкогольной продукции, лицензиату необходимо подать в течение 30 календарных дней заявление о переоформлении лицензии в Министерство промышленной политики Крыма.

За нарушение лицензионных требований юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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