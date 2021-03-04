Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду ● Сколько крымчан привились от COVID-19 ● В Крыму все очень хорошо: власти скоро снимут все COVID-ограничения ● Аксенов назвал «липой» отчеты регионов о соблюдении COVID-ограничений ● Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
фото © Новости Крыма
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3073 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 146 человек, выздоровевших за весь период – 32 323 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.
Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Симферопольский роддом №2 снова принимает рожениц. В ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», который ранее принимал больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, возобновлена работа в обычном режиме и уже приняты первые роды.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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