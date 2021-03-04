В Крыму двух полицейских посадили в тюрьму за получение денег от сутенера

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Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, которые получили от сутенера взятку в 3 миллиона рублей за покровительство.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Коррупционеры, будучи оперативными сотрудниками правоохранительных органов, с целью извлечения имущественной для себя выгоды и незаконного обогащения получили от владельца массажного салона взятку в размере 1 000 000 рублей за предоставление ему возможности продолжать деятельность по организации притона, информирование о возможных проверках притонов, а также за непроведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении бизнесмена, подозреваемого в организации занятия проституцией. Кроме того, полицейские, путем обмана, выполнили действия, направленные на получение денежных средств в размере 2 000 000 рублей, за содействие в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест еще двум фигурантам дела», – говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия двух бывших полицейских как получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и покушение на мошенничество. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал положительные характеристики, совершение преступления впервые и состояние здоровья родителей осужденных.

Экс-полицейским назначили наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также они на три года лишены права занимать должности в правоохранительных органах и лишены специальных званий «майор полиции» и «капитан полиции».

В мае прошлого года сообщалось, что преступный умысел у двух сотрудников полиции возник в конце 2018 года. Они были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками ФСБ после совершения преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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