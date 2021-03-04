Происшествия
У крымчанина в системном блоке компьютера нашли коноплю
Полицейские задержали жителя Раздольненского района Крыма, причастного к недавно совершенной краже, а также хранившего дома запрещенные вещества.
«В ходе санкционированного обыска его домовладения в пгт. Раздольное, в одной из комнат в корпусе системного блока компьютера были обнаружены и изъяты 4 банки с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения общим весом 50,93 грамм, а также 3 медицинских шприца с раствором», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является коноплей, которую мужчина незаконно хранил без цели сбыта в значительном размере. В шприцах находился экстракт опия-сырца.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.
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Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков. Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.
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