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Происшествия

У крымчанина в системном блоке компьютера нашли коноплю

Полицейские задержали жителя Раздольненского района Крыма, причастного к недавно совершенной краже, а также хранившего дома запрещенные вещества.

«В ходе санкционированного обыска его домовладения в пгт. Раздольное, в одной из комнат в корпусе системного блока компьютера были обнаружены и изъяты 4 банки с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения общим весом 50,93 грамм, а также 3 медицинских шприца с раствором», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является коноплей, которую мужчина незаконно хранил без цели сбыта в значительном размере. В шприцах находился экстракт опия-сырца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.

У жителя Крыма силовики нашли «ведерки с коноплей». У жителя Сакского района, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Крым, обнаружены запрещенные вещества.

Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков. Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.

В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков. На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.

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