Общество
Синоптики обещают похолодание и дождь со снегом в Крыму 8 марта
фото © Новости Крыма
Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму во время предстоящих выходных.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«В преддверии первого весеннего праздника – 8 марта – на территории Крыма пройдет холодный фронтальный раздел, который понизит ночные температуры воздуха до 1-6 градусов мороза, на Южном берегу Крыма 0-2 градуса тепла, дневные температуры составят 2-7 градусов тепла. 6 марта – дождь, переходящий в мокрый снег, 7 марта — без осадков, 8 марта – дождь, мокрый снег», – говорится в сообщении.
На следующей рабочей неделе характер погоды сохранится. «Температурный фон не изменится. Осадков не ожидается, только температура будет невысокая днем и ночью. Желаемого потепления не видим пока», – уточнили в гидрометцентре.
Сегодня в Крыму до 10 градусов тепла и юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами до 17 м/с.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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