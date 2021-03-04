Силовики пресекли деятельность двух подпольных игровых залов в Севастополе

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу незаконных игровых клубов в Севастополе, следственные органы возбудили уголовные дела.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к сети интернет. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клуба девяти наемных работников», – сообщила Постнова.

Работа подпольных клубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Севастополю и бойцами ОМОН «Беркут» Росгвардии. Во время обысков помещений залов и мест жительства работников изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 171.2 и части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере). Сейчас проводятся технические экспертизы, устанавливается круг причастных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура пресекла незаконную добычу песка в Крыму. В Крыму руководство двух предприятий заплатит крупный штраф за незаконную разработку песчаного карьера в Керченском районе полуострова.

Севастопольцам грозит тюремный срок за граффити на Таврической лестнице. Полицейские задержали троих севастопольцев в возрасте от 23 до 26 лет по подозрению в нанесении надписей на объект культурного наследия регионального значения – Таврическую лестницу.

В Севастополе водолазу дали пять месяцев исправительных работ за выловленные мидии. В Севастополе суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной добыче мидий.

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма». ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».