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Происшествия

Силовики пресекли деятельность двух подпольных игровых залов в Севастополе

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу незаконных игровых клубов в Севастополе, следственные органы возбудили уголовные дела.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к сети интернет. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клуба девяти наемных работников», – сообщила Постнова.

Работа подпольных клубов была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Севастополю и бойцами ОМОН «Беркут» Росгвардии. Во время обысков помещений залов и мест жительства работников изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 171.2 и части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере). Сейчас проводятся технические экспертизы, устанавливается круг причастных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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