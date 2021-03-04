Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина

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По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.

Такое мнение он высказал в интервью в программе «БАЦМАН».

Шендерович отметил, что вопрос возвращения Крыма Украине будет поднят c приходом в России новых властей. К тому времени, считает он, российская экономика сильно деградирует, будет разруха, поэтому Запад поставит жесткие условия для оказания финансовой помощи.

«Что касается темы Крыма и Донбасса. Мне кажется, что все будет зависеть от степени деградации российской экономики… Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится. Российским властям нужно будет продемонстрировать перемену правил игры. Все темы территориальных приобретений России, темы агрессии - будут одни из первых, которые возникнут», - пояснил писатель.

Он уточнил, что может повториться ситуация с уходом советских военных из Афганистана. «Вовсе не потому (СССР вывел войска - ред.), что осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в «клуб«», - напомнил Шендерович.

В тексте использованы материалы: МК

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