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Происшествия

Севастопольский двор стал ареной битвы сорок и крыс

Жители домов 13,15 и 17 по улице Тараса Шевченко в Севастополе стали свидетелями жестокой схватки между сороками и крысами.

Видео драки разместили очевидцы в группе «Черный список Севастополь» соцсети ВКонтакте.

На кадрах можно видеть, как недовольные вторжением на «свою» территорию сороки активно атакуют шныряющих в траве и на пешеходных дорожках крыс.

Как сообщил пожелавший остаться анонимным автор видео, вторжение крыс может быть связано с проходившей недавно дератизацией в домах.

«Вероятно, что-то пошло не так. Либо сороки – это внештатная команда УК, проводящая дератизацию. А крысы тем временем шастают уже по детской площадке. Ждем душераздирающих новостей о нападении крыс на детей и пенсионеров», – предполагает автор видео.

В управляющей компании потвердили, что дератизация действительно проводилась в недалеком прошлом. Однако с учетом уже поступивших от жильцов сигналов о нетипичной активности дикой природы во дворе дератизация будет проведена повторно.

Отметим, что далеко не в каждом дворе находится достаточно сорок, чтобы воспрепятствовать крысиным нашествиям.

Контейнерные площадки в Севастополе регулярно переполняются мусором, график вывоза которого не всегда соответствует реальным потребностям, что вызывает высокую активность грызунов. С этой же проблемой сталкиваются и севастопольские пляжи, посетители которых оставляют после своего отдыха достаточное для привлечения крыс количество объедков и мусора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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