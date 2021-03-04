Бизнес
Рубль ждут потрясения в ближайший месяц
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Министерство финансов России решило увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты в три раза.
На фоне этого есть угроза ослабления позиций российского рубля против доллара США, передает Regnum.ru.
Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля 2021 года планирует увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты с 2,4 млрд рублей до 6,7 млрд рублей. Общий объем средств, направляемых на операции, составит 148,1 млрд рублей.
При этом в предыдущий период закупки с 5 февраля по 4 марта объем средств был в три раза меньше и составил 45,6 млрд рублей.
Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что такая ситуация неминуемо приведет к ослаблению рубля.
«Это значит, что в течение ближайшего месяца рубль будет тяготеть к ослаблению против американской валюты к отметкам 75,50−76,50. Именно к этим уровням падал курс российской валюты в январе-феврале 2021 года, когда Минфин России проводил аналогичного объема скупку иностранной валюты», — цитирует аналитика агентство.
Усугубляет ситуацию ухудшающаяся обстановка на глобальных рынках.
«Американские и европейские фондовые индексы 3 марта сильно упали — 1,5%−2,0%, фьючерсы на них падают и сегодня, и с высокой вероятностью это падение продлится в течение всего марта», — прогнозирует финансовый эксперт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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