Птицы в Крыму гибнут от вируса

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Специалисты успокаивают: не все штаммы опасны для человека.

На Ливадийском пляже в курортной столице Крыма местные жители обнаружили мертвых птиц. Ялтинцы предположили, что пернатых сгубили рыболовные сети.

Фотографии с тушками животных опубликовали в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

«Гуляли на Ливадийском пляже. В чем причина их смерти? Может отбились от других или в сетях браконьеров запутались», — написал автор сообщения.

На самом деле определить точную причину гибели птиц может только проведение анализа. Однако по косвенным признакам можно предположить, что причиной смерти бакланов стал вирус, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии южных морей Виталий Гирагосов.

По словам орнитолога, если количество мертвых птиц на побережье не превышает десяти, то беспокоиться не стоит. Скорее всего причиной гибели стало вирусное заболевание. Болеют пернатые в основном в феврале-марте.

«В это время года птицы очень часто болеют вирусными заболеваниями. Возможен и птичий грипп. Но не все штаммы птичьего гриппа опасны для человека, поэтому пугаться не стоит», — отметил Виталий Гирагосов.

По словам специалиста, особенно подвержены вирусным заболеваниям черношейные поганки и чомги. Случаи их единичной гибели можно наблюдать по всему Крымскому полуострову, в частности в Севастополе.

Ранее в ряде российских СМИ прошла информация о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае.

Информация о гибели птиц в Министерство экологии и природных ресурсов РК не поступала.

В тексте использованы материалы: Форпост

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