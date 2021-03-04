Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (в горах изморозь, гололед), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 84 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 91 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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