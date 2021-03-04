Предпринимателям Севастополя пообещали дать 413 млн рублей поддержки

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В Севастополе представители малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работников в штате, получат поддержку на региональном уровне.

Об этом журналистам сообщила вице-губернатор Мария Литовко.

Общая сумма выплат составит около 413 миллионов рублей. Срок приема заявлений на получение меры поддержки - до 30 апреля 2021 года.

«Во-первых, все те, кто получали меры поддержки за апрель и май на региональном уровне, оформляли по одному МРОТу на работников в течение двух месяцев, автоматически получат еще средства за июнь. Те, кто получал федеральную меру поддержи, оформлял ее через налоговую, им такие же меры поддержки будут оказывать уже по заявлению. Это очень просто: как показывает практика, это занимает около семи минут, и в течение сроков, определенных, но не очень продолжительных, будет принято решение и выплата осуществлена», – рассказала Литовко.

Она подчеркнула, что главное условие, согласно которому можно воспользоваться мерой поддержки, – сохранение занятости не менее 90% численности работников в марте 2020 года.

В пресс-службе правительства города уточнили, что меры поддержки будут предоставляться за октябрь, ноябрь и декабрь, как и ранее, из расчета МРОТ (12 130 руб.) на одного сотрудника. В случае, если мерой поддержки пользуется ИП, то к численности работников при расчете субсидии прибавляется единица: то есть на самого предпринимателя.

Наиболее пострадавшими отраслями, в которых деятельность предпринимателей была существенно ограничена из-за пандемии COVID в 4-м квартале 2020 года, стали общественное питание, туризм, экскурсионная деятельность.

На сегодняшний день почти 3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поддержкой на сумму 312 млн рублей, отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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