Крымскому турбизнесу наобещали льготных кредитов

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Правительство продолжает оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей, в том числе туристической.

Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд рублей.

Согласно Постановлению Правительства от 27 февраля 2021г, предприниматели с 9 марта по 1 июля 2021 года могут взять кредит сроком до 12 месяцев по ставке 3% до 500 млн руб.

Программа поддержки предпринимателей ФОТ 3.0 разработана для дальнейшей помощи на этапе восстановления, а также для дополнительной поддержки занятости предприятий. При этом займы доступны на выплату заработной платы работникам, платежей по процентам, основному долгу по кредитным договорам и проч. За исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления благотворительности.

Кредит могут получить микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные НКО, индивидуальные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наемных работников) по ОКВЭД 55, 56, 59.14, 79, 82,3, 86.90.4, 90, 91.02, 91.04.1, 93 и 96.04. Это предприятия гостиничного бизнеса, санаторно-курортные организации, музеи, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма и др.

Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников.

В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Условием для получения кредита служит сохранение не менее 90% численности работников на весь срок займа, а также отсутствие в отношении компании процедуры банкротства или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. НКО должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших от пандемии.

Предприниматель самостоятельно выбирает банк-участник программы. В настоящее время Минэкономразвития России проводит отбор банков, который продлится до 15 марта. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ». Деньги, выделенные Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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