Крымчанин проведет почти семь лет в колонии за покушение на убийство

Жителя Ленинского района Крыма признали виновным в покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, в один из мартовских вечеров прошлого года подсудимый и его знакомый местный житель совместно распивали спиртные напитки. Между ними разгорелась ссора, и подсудимый ударил товарища ножом. Мужчину удалось спасти, но он получил травмы сердца и легкого.

Подсудимый не отрицал своей вины, но объяснил, что не хотел убивать знакомого.Ленинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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