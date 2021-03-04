Крым за прошлый год продал вина почти на два млн долларов

В 2020 году Крым отправил на экспорт более 1 274 литров вина, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Общая сумма экспорта вина составила $1,9 млн. (примерно 143,62 млн рублей).

«За последние годы в отрасль страны пришли большие инвестиции. Производство вина растет, а качество продукции признается мировыми экспертами», - заявил министр.

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