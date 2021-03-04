Власть
Крым очень хочет торговать с Африкой
Власти Крыма рассматривают страны Африки как перспективные регионы для сбыта сельхозпродукции — в первую очередь пшеницы.
Сейчас поставки осуществляются в традиционные для экспорта из Крыма страны, такие как Египет, Ливия, Судан и Нигерия, рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«В 2020 году в страны Африки из Крыма экспортировались зерновые культуры: в Египет 71 тыс. тонн и Нигерию 7 тыс. тонн. В 2019 году в Египет было поставлено 128 тыс. тонн, Ливию — 104 тыс. тонн, Судан — 35 тыс. тонн, Нигерию — 12 тыс. тонн», — сообщил чиновник.
По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, с начала 2020 года сертифицировано к экспорту из республики 218 тыс. тонн пшеницы, что на 36% меньше, чем в 2019 году, отмечает Forpost.
Руководитель Ассоциации экспортеров Крыма Наталья Серова рассказала, что за рубежом крымская продукция достаточно востребована.
«Перспектив много в экспорте из Крыма сельхозпродукции. Это косметика, эфирные масла, кондитерские изделия, рыбная продукция, крымские устрицы, мясная продукция, в том числе мясо куриное. Экспорт растет с каждым годом», — сказала она.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Москвичи в шоке от цен в Крыму. Семейная пара из Москвы обалдела от цен на городском рынке в Ялте, что на Южном берегу Крыма.
В Ялту пытались завести масло, произведенное белгородскими гробовщиками. В Ялте предотвращен оборот молочной продукции, произведенной фантомным предприятием.
В Севастополе продают яхту, на которой снимался клип певицы Елки. В Севастополе продается моторная яхта, на которой снимался клип популярной музыкальной исполнительницы Елки.
В Крыму зафиксировали ажиотаж на рынке недвижимости. Об этом сообщает «Комсомолка» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости» и портала «Мир квартир».
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке фото
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.
Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина
По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.
Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресенье
В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево.
2 марта
Москвичи в шоке от цен в Крыму
22 часа назад
В Севастополе хотят перенести административный центр
Организовать парковочные места для всех, кто работает в центре Севастополя, невозможно – нужно переносить сами рабочие места.