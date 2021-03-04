Крым очень хочет торговать с Африкой

Власти Крыма рассматривают страны Африки как перспективные регионы для сбыта сельхозпродукции — в первую очередь пшеницы.

Сейчас поставки осуществляются в традиционные для экспорта из Крыма страны, такие как Египет, Ливия, Судан и Нигерия, рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«В 2020 году в страны Африки из Крыма экспортировались зерновые культуры: в Египет 71 тыс. тонн и Нигерию 7 тыс. тонн. В 2019 году в Египет было поставлено 128 тыс. тонн, Ливию — 104 тыс. тонн, Судан — 35 тыс. тонн, Нигерию — 12 тыс. тонн», — сообщил чиновник.

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, с начала 2020 года сертифицировано к экспорту из республики 218 тыс. тонн пшеницы, что на 36% меньше, чем в 2019 году, отмечает Forpost.

Руководитель Ассоциации экспортеров Крыма Наталья Серова рассказала, что за рубежом крымская продукция достаточно востребована.

«Перспектив много в экспорте из Крыма сельхозпродукции. Это косметика, эфирные масла, кондитерские изделия, рыбная продукция, крымские устрицы, мясная продукция, в том числе мясо куриное. Экспорт растет с каждым годом», — сказала она.

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