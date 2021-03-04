Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +7
море +9

Коронавирус в Крыму

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

Четверо человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция умерли. 121 пациент выздоровел. 

Всего с начала пандемии выявлено 12 176. Выздоровели 11 351. Жертвами новой инфекции стали 506 человек.

В Республике за этот же период выявлено 67 новых случаев заражения. 146 человек выписаны с выздоровлением. Четверо умерли. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции Республике пострадали 35 989 человек. Из них 32 323 выздоровели. 949 не справились с болезнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду. В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.

Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.

Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Симферопольский роддом №2 снова принимает рожениц. В ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», который ранее принимал больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, возобновлена работа в обычном режиме и уже приняты первые роды.

Власть
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое

Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое

Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке

Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке фото

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

Власть
В Крыму двух полицейских посадили в тюрьму за получение денег от сутенера

В Крыму двух полицейских посадили в тюрьму за получение денег от сутенера

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, которые получили от сутенера взятку в 3 миллиона рублей за покровительство.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации