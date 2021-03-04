Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду ● Сколько крымчан привились от COVID-19 ● В Крыму все очень хорошо: власти скоро снимут все COVID-ограничения ● Аксенов назвал «липой» отчеты регионов о соблюдении COVID-ограничений
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает правительство города.
Четверо человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция умерли. 121 пациент выздоровел.
Всего с начала пандемии выявлено 12 176. Выздоровели 11 351. Жертвами новой инфекции стали 506 человек.
В Республике за этот же период выявлено 67 новых случаев заражения. 146 человек выписаны с выздоровлением. Четверо умерли. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции Республике пострадали 35 989 человек. Из них 32 323 выздоровели. 949 не справились с болезнью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские ученые назвали причины невосприимчивости отдельных лиц к ковиду. В настоящее время ученым пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом.
Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.
Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Симферопольский роддом №2 снова принимает рожениц. В ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2», который ранее принимал больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, возобновлена работа в обычном режиме и уже приняты первые роды.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке фото
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.
Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресенье
В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево.
2 марта
Москвичи в шоке от цен в Крыму
24 часа назад
В Крыму двух полицейских посадили в тюрьму за получение денег от сутенера
Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, которые получили от сутенера взятку в 3 миллиона рублей за покровительство.