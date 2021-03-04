Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает правительство города.

Четверо человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция умерли. 121 пациент выздоровел.

Всего с начала пандемии выявлено 12 176. Выздоровели 11 351. Жертвами новой инфекции стали 506 человек.

В Республике за этот же период выявлено 67 новых случаев заражения. 146 человек выписаны с выздоровлением. Четверо умерли. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции Республике пострадали 35 989 человек. Из них 32 323 выздоровели. 949 не справились с болезнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Сколько крымчан привились от COVID-19. В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.

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